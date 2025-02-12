Beşiktaş için fedakarlık yaptı

Genç yıldız adaylarına yönelen Beşiktaş'ın son hamlesi La Equidad takımından Elan Ricardo oldu. Kolombiya'dan transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu fedakarlık yaparak Beşiktaş'a transfer oldu. Ara dönemde İngiltere Championship takımı Watford'un kapısından dönen Ricardo, sonra da Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi (Libertadores Kupası) şampiyonu Botafogo ile masaya oturmuştu. Ancak Brezilya ekibinin cazip teklifini de reddeden genç yıldız adayının tercihi Beşiktaş oldu. Henüz 20 yaşında olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki sözleşmeyle 2029 ortasına kadar siyah-beyazlı ekibe imza attı. 2023'te profesyonel olan Ricardo, La Equidad formasıyla 49 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.