Eren Elmalı G.Saray’da

Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı transferin son gününde kadrosuna kattı. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği, 18 milyon 531 bin 100 lira da şarta bağlı ödemenin bulunduğu belirtildi. Bir sonraki satışının karından yüzde 25 oranında eski kulübüne ödeme yapılacağı ve Eren'in sezonun kalan bölümü için 14 milyon lira ücret alacağı ifade edildi. Sol bekin gelecek yıl 45, 2026-27 sezonunda 55 ve 2027-28 sezonunda 65 milyon lira maaş alacağı aktarıldı. Bir yıl da opsiyon konulan anlaşmada, 2028-29 sezonunda Aslan'ın opsiyonu kullanması durumunda oyuncuya 75 milyon liralık ödeme yapılacağı kaydedildi. Aslan, Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını da açıkladı.