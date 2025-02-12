KSK havlu attı

BAsketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray, kadrosu dağılıp yerli ve genç oyuncularla mücadele eden Karşıyaka'yı deplasmanda yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı: 88-97. Karşılıklı basketlerle dengeli başlayan maçta yabancılarının skor katkısıyla kısa sürede üstünlüğü eline alan Galatasaray, ilk periyodu Izundu'nun basketiyle 6 sayı farkla önde tamamladı: 16-22. İkinci periyodun başında pota altından Mehmet Efe'yle sayılar bulan Karşıyaka, Gallinat'ın serbest atışlarıyla önce farkı 1'e indirdi, ardından Thomas'ın üçlüğüyle skoru eşitledi. Ev sahibi ekip Mert Celep'in serbest atışlarıyla devrenin bitimine 5 dakika 20 saniye kala 30-28 öne geçti. İzmir ekibi bu bölümde kadrosundaki tek yabancı olan Gallinat'ın skorer oyunuyla farkı 7 sayıya çıkardı. İlk yarı 49-44 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Galatasaray Livingston, Sadık Emir ve Buğrahan'ın üçlükleriyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip 64-71'lik skorla bu periyot sonunda 7 sayılık üstünlüğü bulan taraf oldu. Karşıyaka'nın yerli oyuncuları dördüncü periyotta kolay pes etmedi. Maçın son dakikaları müthiş bir çekişmeye sahne olurken, son hücumlarda Buğrahan ve Livingston'la kritik üçlük isabetleri bulan Galatasaray, salondan galip ayrılıp Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu: 88-97.

TAM KADRO DESTEK

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Futbol Şube Sorumlusu Ayhan Gültekin, futbol takımı teknik direktörü Ahmet Yıldırım ve futbolcular ile kadın voleybol takımı zorlu mücadelede salondaki yerini aldı. Yeşil-kırmızılı basketbolseverler tribünleri tamamen doldururken, mücadele boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi. Öte yandan geçen sezon yaşanan gerilim nedeniyle Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'e her top geldiğinde tribünler tek bir ağızdan oyuncuyu ıslıkladı.