Altınordu Erzincan’da tam gaz

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kırklarelispor'u 4-2'lik skorla geçmeyi bilen Altınordu, dün de deplasmanda 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya çıkaran kırmızı-lacivertliler ikide iki yaptı. İzmir temsilcisinin gollerini 15. dakikada Sami Satılmış, 23. dakikada Alper Tursun ve 42. dakikada Uğur Çetinkaya kaydetti. Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Altınordu 4. sırada yer aldı. Kırmızı-lacivertliler pazar günü evinde konuk edeceği Sincan Bld Ankaraspor'u da yenerek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapacak.