Karşıyaka umut dolu

Basketbolda bu sezon kurduğu iddialı kadro sezon başından beri aşamadığı sponsor krizi nedeniyle geçen ay dağılan Karşıyaka, kalan yerli ve genç oyuncuların mücadelesiyle gurur duydu. Kadrosu dağıldıktan sonra giden 6 yabancısı, Kenan Sipahi ve Antrenör Ufuk Sarıca'dan yoksun çıktığı maçları kaybeden Kaf-Kaf her maçta son topa kadar savaşmayı bırakmadı. Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde önceki gün taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayan Karşıyaka, kadrosunda 7 yabancı bulunan rakibine karşı müthiş bir direnç gösterdi. Baştan sona çekişmeye sahne olan maçı son anlarda 97-88 kaybeden Karşıyakalı oyuncuları taraftarlar mücadele sonrası bağırlarına bastı. Karşıyaka'da önce Ufuk Sarıca ardından Rüçhan Tamsöz'ün ayrılmasının ardından takımı devralan Yardımcı Antrenör Sinan Aksoylar da alkış aldı.