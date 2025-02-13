Manisa’nın gururları

Türkiye'ye birçok branşta milli sporcular yetiştiren Manisa yine zirveye yerleşti. Manisalı sporcular, güreş ve wushuda elde ettikleri madalyalarla şampiyon olarak kente yeni gurur yaşattılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, grekoromen stilde 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Wushu'da Muhammet Ali Çetinkaya rakiplerini geride bırakıp altın madalya aldı

TAM 100 PUAN TOPLADILAR

Manisalı sporcular, bireysel derecelerinin yanı sıra takım olarak da 100 tam puan toplayarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Müsabakalarda 45 kiloda Süleyman Efe Güleç, 51 kiloda Polat Can Karadeniz ve 92 kiloda Yasin Çakır, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 71 kiloda Mehmet Dipcinoğlu bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, büyük başarı gösteren sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Minik sporcu Ali Ömer Şenyıldız bronz madalya kazandı

TÜM RAKİPLERİNİ GEÇTİLER

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Muhammet Talha Çetinkaya, Muhammet Ömer Çetinkaya ve Muhammet Ali Çetinkaya tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Ali Ömer Şenyıldız ise üstün mücadelesi sonucunda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.