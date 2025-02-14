Kartal moral depoladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maç öncesinde moral depoladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonunda futbol A takımıyla buluştu. Kurmaylar, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri, yemekte sohbet ettikleri futbolculara Trabzonspor'la oynanacak müsabakada başarılar diledi. Kartal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kritik randevunun çalışmalarını sürdürüyor.
RICARDO İLK İDMANINA ÇIKTI
Siyah-beyazlıların antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürerken, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo da takımıyla ilk idmanına çıktı.