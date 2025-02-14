Manisa FK’yı korku sardı

Trendyol Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK'da işler yolunda gitmiyor. Lige hızlı bir başlangıç yapan ancak yönetimsel sıkıntılar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir grafik çizemeyen Manisa ekibi, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla derin bir nefes almış ve lige odaklanma kararı vermişti. Ancak bir türlü sonuca gidemeyen Manisa temsilcisi, bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Siyah-beyazlılar, 30 puan toplayarak ateş hattının bir basamak üstünde 16. sırada konumlanarak panik oldu. Bu sezon kıran kırana geçen 1. Lig'de puan farklarının çok az olması nedeniyle sıralama her hafta değişiyor. Tehlike hattında konumlanan Iğdır Futbol Kulübü ile şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü arasında ise bir puanlık fark kaldı.

PUANLAR ÇOK YAKIN

Gelecek hafta puan cetvelinin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacak siyah-beyazlı Manisa temsilcisi, rakibini yenerek 3 haftanın ardından hanesine üç puan yazdırmak ve ateş hattından hızla uzaklaşmak istiyor. Genç teknik direktör Hakan Şapçı'nın da oyuncularını sık sık sakin olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.