Avrupalı Fener

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, bayram yapıyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve savaşını sürdüren Fenerbahçe, 24. sıradan katıldığı Avrupa Play-Off Turu'nda büyük sükse yaptı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini net bir skorla mağlup ederken, 20 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantajı da cebine koydu. Rakibi karşısına özellikle savunmada birçok yıldızından yoksun çıkan Fener'in sergilediği akıcı futbol da skor kadar taraftardan tam not aldı.

RAKİPLER DİŞİNE GÖRE

Sarı-lacivertliler 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak olan rövanşta Anderlecht'e karşı alacağı her türlü beraberlik ve iki farklı yenilgi halinde bile tur atlayarak son 16 Turu'na adını yazdıracak. Bir sürpriz olmazsa son 16 Turu'na katılacak olan Fenerbahçe'yi yine dişine göre rakipler bekliyor. Son 16 Turu'nda çeyrek final mücadelesi verecek olan sarı-lacivertliler lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan Yunan ekibi Olympiakos veya İskoçya'dan Rangers ile karşılaşacak. Sarılacivertliler, Portekizli ünlü teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da finale kadar yükselmeyi planlıyor.

SKRİNİAR TAM İSABET

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Milan Skriniar, savunmaya tam oturdu. 40 yıllık Fenerli gibi oynayan Skriniar, Anderlecht maçında yerinde müdahaleleriyle Belçika ekibinin forvetlerine göz açtırmadı.

EN-NESYRİ FIRTINASI

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Anderlecht'i üçün- de boş geçmedi. Takımının üçüncü golünü kaydeden Faslı golcü orta cü sahadan yaptığı koşuyla 13.4 metre uzaklıktan kaleye adeta kafasıyla bazuka yolladı. Nesyri'nin müthiş golü sosyal medyada gün-gündem oldu.