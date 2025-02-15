Naz-Naz’da başkan Kaya içini döktü

Nesine 2. Lig ekibi Nazillispor Başkanı Şahin Kaya yaptığı açıklamayla yalnız bırakılmaktan yakındı. Transfer tahtasını açabilmek için takımın en etkili silahlarından Miraç Furkan ve Oğuzhan'ı satmak zorunda kaldıklarını belirten Kaya, eski futbolcu ve hocaların borçlarında indirime yanaşmamaları nedeniyle transfer tahtasını açamadıklarını, satışlardan gelen parayı da mevcut oyunculara dağıttıklarını söyledi. Kaya, "Nazilli'nin bütün büyüklerini kapı kapı dolaştık. Destek göremedik. Personelimizin maaşını karşılasınlar, gıda yardımı yapsınlar, faturaları ödesinler istedik ama yine de sonuç alamadık. Tüm masrafları kendim karşılıyorum. Bizim şehrimiz İkinci Lig'de olmanın kıymetini maalesef bilmiyor" sözleriyle sitemini dile getirdi.