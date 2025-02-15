Sarı-kırmızılılarda savunma sıkıntısı

Süper Lig ekibi Göztepe'nin geçen sezondan beri savunmadaki en önemli silahlarından biri Heliton Santos, kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon CSKA 1948'den transfer ettiği 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, son oynanan Bodrum FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Eksikliklerle mücadele eden İzmir ekibinin savunmadaki bel kemiğinin de Kayseri temsilcisi karşısında oynayamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yeni transfer Furkan Bayır'ı 11'e monte edeceği tahmin edilirken, Bulgar çalıştırıcı net kararını vermek için maç saatini bekleyecek.

OGÜN TAM NOT ALDI

Sarı-kırmızılıların sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak, son olarak oynadığı Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasında oynadığı oyun ile alkış aldı. Yaklaşık 1 aydır ilk 11'de forma giymekte zorlanan Galatasaray maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ogün, yeşil-beyazlı ekip karşısında hırslı ve istekli performansıyla teknik ekibin gözüne girdi. Bu haftayı bay geçen gelecek hafta Kayserispor ile kapışacak Göz-Göz'de Ogün'ün yine ilk 11'de başlaması bekleniyor.