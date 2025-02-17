Nazillispor ateşle oynuyor

NESİNE 2. Lig Kırmız Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Giresunspor'u yendikten sonra çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, bu sonuçla galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkardı. 13 puanda kalan Nazilli temsilcisi, küme düşme hattına adeta demir attı. Maça ev sahibi ekip etkili başladı ve 13. dakikada Oğuz Kocabal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. Naz-Naz, 58'de Yakup Emre Bakkal'ın attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. 81'de sahneye çıkan Aykut Emre Yakut attığı golle skoru belirledi: 2-1.