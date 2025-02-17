Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin

Erkekler basketbolda 39. ING Türkiye Kupası Şanlıurfa'da sahibini buldu. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Needham'ın 3 sayılık basketleriyle üstünlük kurmaya çalıştı. F.Bahçe ise Devon Hall üzerinden sayılar buldu. Tarık Biberoviç'in de devreye girmesiyle sarı-lacivertliler ilk çeyreği 27-19 önde kapattı. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe 14. dakikada Sertaç'ın üç sayılık basketiyle skoru 36-24 yaptı. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile isabetler bulan sarı-lacivertliler soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

ÇABALAR YETERLİ OLMADI

İkinci yarıya da tempolu başlayan F.Bahçe Beko, Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayısıyla farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Davis, Melih ve Sertaç ile isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler son periyoda 82-60 önde girdi. Son çeyreğe hızlı başlayan Kanarya McCollum'un 32. dakikadaki üçlüğüyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler maçı 104-81 kazandı.