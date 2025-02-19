Arkas Spor yarı finalde

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı dün yapılan maçlarla başladı. Voleybol Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcilerinden Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı set vermeden mağlup etti ve adını 'Dörtlü Final'e yazdırmayı başardı: 3-0. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren İzmir temsilcisi rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve 25-20 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ancak hata yapmayan Arkas Spor, bu seti de 25-23 alarak müsabakayı 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.