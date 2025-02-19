Manisa FK’da Ramirez coştu

Nesine 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda kurtuluş umudu kalmayan Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nün İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ramirez, son haftalarda takımın gol yükünü çekti. 2 hafta önce iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasında ağları sarsan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Malatya'da da 2 gol birden attı. Toplam gol sayısını 5'e çıkaran Ramirez, 4 de asist yaptı. Sezon başında siyah-beyazlılara imza atan İspanyol orta saha 24 karşılaşmada bin 734 dakika süre alarak takımın istikrar abidelerinden biri oldu.