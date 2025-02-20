Göztepe kendi kaderini çizecek

Trendyol Süper Lig'e geri döndüğü ilk senede Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak için mücadele eden Göztepe, beş maçlık zorlu bir fikstüre giriyor. Sarıkırmızılılar, mart ayının sonuna kadar ki bu beş maçın ikisinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerle diğer üç karşılaşmada ise direkt rakipleriyle mücadele edecek. Göz-Göz, bu beş maçta alacağı sonuçlara göre ligdeki konumunu kendisi belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe, rakibini mağlup ederek hem üç maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak hem de deplasmandaki kazanamama serisini bitirmenin hesaplarını yapıyor.

SERİ YAKALAYACAK

İzmir ekibi, Kayserispor'un ardından üçünc sırada yer alan Samsunspor'u konuk edecek. Göz-Göz, bu iki maçın ardından bu sefer deplasmanda yine can çekişen Sivasspor'un konuğu olacak. Göztepe, milli ara öncesi son maçında ise direkt rakiplerinden olan Eyüpspor'u taraftarı önünde ağırlayacak. Milli ara dönüşünde ise sarıkırmızılılar, bu zorlu virajı Trabzonspor deplasmanıyla noktalayacak. Bu sezon deplasmanlardaki kötü performansı nedeniyle 2'den fazla galibiyet serisi yapamayan İzmir ekibi, alacağı 3 puanlarla kendini yeniden ilk dördün içine atarak Avrupa yolunda kendini güvenceye almak istiyor.

JUAN VE KORAY DÖNDÜ

Göztepe'de sakat oyunculardan güzel haberler geldi. Haftalardır eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle zorlu bir dönemden geçen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un gelen güzel haberlerle yüzü güldü. Forvette ve savunma hattında sıkıntılar yaşayan İzmir ekibinde Juan ve Koray Günter'in idmanlara başladığı ve Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda sahaya çıkacakları öğrenildi. Bodrum maçında sakatlanan Dennis'in de durumunun iyi olduğu Göztepe'de Romulo ve Emersonn'un ise zorlu periyot öncesi tedbir amaçlı Kayseri'ye götürülmeyeceği ve Samsunspor maçına saklanıldığı iddia edildi.

19 MAÇTA 6 GOL ATTI

Göztepe'nin sezon başında kiralık olarak Southampton'dan kadrosuna kattığı Juan Santos da Silva, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Sambacı, eksik oyuncuların çokluğunda İzmir ekibinin Kayserispor maçındakien önemli gol ümidi olacak. Bu sezon 19 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçların 15'ine ilk 11'de çıktı. Juan, bu müsabakalarda 6 kez fileleri havalandırırken, iki kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Yıldız isim, Göztepe'deki performansıyla şimdiden kariyer rekorunu geride bıraktı.