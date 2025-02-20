Menemen FK kayıp istemiyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Elazığspor'u 2-1 yenerek Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda iç sahada kritik galibiyetlere imza attı. Karaman FK, Nazillispor ve Elazığspor'u yenerek sahasında 3'te 3 yapan Menemen FK, önündeki süreçte de sürpriz kayıplar yaşamak istemiyor. Play-Off hattındaki yerini sağlama alan İzmir ekibinde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, her rakibe saygı duyduklarını söyledi.

"İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

İç sahadaki bütün maçları kazanmak istediklerini, deplasmanlarda da ellerinden geleni yaparak toplayabildikleri tüm puanlara talip olmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Sezonun ikinci yarısına etkili bir giriş yaptık. Şu an Play-Off hattındayız ve 7'nci sıradaki takımla aramızda 9 puanlık fark var. Biz işimize odaklanacağız. Sezon sonunda üst sıralarda olmak istiyoruz" diye konuştu. Menemen, bu haftaki maçların ertelenmesinin ardından bir sonraki hafta oynayacağı Aksaray Bld. karşılaşmasını beklemeye başladı.