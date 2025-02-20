Transferi unuttular

Türkiye'de13 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erdi. Özellikle son günlerin hareketli geçtiği transfer döneminde birçok takım yaptığı takviyelerle kadrosundaki eksikleri tamamlamaya çalıştı. Ege'nin köklü 4 ekibi Altay, Bucaspor 1928, Karşıyaka ve Denizlispor ise transfer yasağını açamayarak, sezonun ikinci yarısında güçlenen rakiplerine karşı dar kadrolarla mücadele etmek zorunda kalacak. Altay ve Denizlispor 2021-22 sezonunun yaz transfer döneminden beri yasağı kaldıramayarak adeta transferi unuttu. İki ekip 3 sezondur ve son yedi transfer döneminde takımına takviye yapamadı, aksine kaybettiği oyunculardan dolayı kan kaybını önleyemedi, altyapı oyuncularına sarılarak ayakta kalmaya çalışıyor.

GENÇLERE YÖNELDİ

Altay 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla 17. sırada ateş hattının içinde bulunuyor ve ligde kalma barajının 2 puan gerisinde yer alıyor. 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor da 20. hafta itibariyle ligin son sırasına demir attı ve kurtuluş hattının 3 puan uzağında kurtuluş ateşini bir an evvel yakmak istiyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928 ise 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminden bu yana kadrosunu yenileyemiyor. 3 transfer dönemini de boş geçiren Fırtına, elindeki deneyimli oyuncuları, alttan çıkardığı genç oyuncularla harmanlamaya çalışıyor ve bu sezon grubunda 35 puanla 7. sırada, Play-Off hattının 5 puan gerisinde konumlanmış durumda.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı takviyelerle şampiyonluk hedefine kilitlenen İzmir ekibi Karşıyaka ise transfer yasağı sebebiyle ara transfer dönemini boş geçti. Üstüne Çağatay Yılmaz ve Gökhan Meral gibi 2 önemli oyuncusunu da kaybeden Kaf-Kaf, yaşadığı olumsuzluklara rağmen Ahmet Yıldırım yönetiminde ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 13 puan topladı ve lider Bursaspor'u dokuz puan geriden takibini sürdürüyor.