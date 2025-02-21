Ara ilaç olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yurt genelindeki olumsuz hava koşulları yüzünden 2. ve 3. Lig'lerde bu hafta oynanması gereken maçları ertelemesi Bucaspor 1928 ve Karşıyaka'ya yarayacak. İki ekip de bu arada sakat oyuncularının iyileşmesi için çabalayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden sarı-lacivertlilerde Yılmaz, Şerif, Mehmet Erdem, Doğan Can ve Osman'ın tedavilerine 10 günlük arada hız verileceği ve Beyoğlu maçına 5 ismin de yetişeceği öğrenildi.

3 OYUNCU YETİŞİYOR

Yeşil-kırmızılılarda ise sakatlıkları bulunan Abdülkadir, Yusuf Mert ve Yasin'in de Düzcespor maçına kadar hazır hale gelecekleri öğrenildi.