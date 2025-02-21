Centilmen Ege

Ege Bölgesi'ni Trendyol Süper Lig'de temsil eden iki ekip Göztepe ve Sipay Bodrum FK centilmen yapılarıyla fark yarattı. İki güzide kulüp, sarı ve kırmızı kartların bulunduğu Fair-Play listesinde ilk 3 sırada yer almayı başardı. Ligde 24 hafta geride kalırken, Göztepe 42 sarı, 2 kırmızı ile ikinci; Bodrum ise 37 sarı, 4 kırmızı ile 3. durumda yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ayrıca ligin en az sarı kart gören takımı sıfatını da aldı. İki takım, Fair-Play ruhuna uygun görüntüleriyle Ege'yi gururla temsil etmeyi başarırken, Beşiktaş gördüğü 41 sarı ve 2 kırmızı kartla en centilmen takım durumunda yer aldı.

EN HIRÇIN DENNİS

Göz-Göz'de kırmızı kart gören iki oyuncu Anthony Dennis ve Ogün Bayrak oldu. Nijeryalı orta saha oyuncusu Dennis ayrıca 18 maçta gördüğü 8 sarı ve 1 kırmızı kartla takımının en hırçın ismi durumunda. Bodrum ekibinin en kartkolik ismi ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartı bulunan Ganalı ön libero Musah Muhammed oldu. Fair-Play sıralamasında Beşiktaş, Göztepe ve Bodrum dışında ilk 10'da yer alan takımlar şu şekilde: 4. Fenerbahçe (55 sarı kart), 5. Antalyaspor (48 sarı kart, 2 kırmızı kart), 6. Trabzonspor (48 sarı kart, 2 kırmızı kart), 7. Galatasaray (51 sarı kart, 1 kırmızı kart), 8. Adana Demirspor (48 sarı kart, 2 kırmızı kart), 9. Samsunspor (55 sarı kart, 1 kırmızı kart), 10. Eyüpspor (59 sarı kart).

TAHA ARANIYOR

Göztepe'de Taha Altıkardeş aranıyor. İzmir ekibinin genç stoperi, son haftalarda sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Ligin 16. haftasında oynanan Hatayspor deplasmanında göz çukurundan sakatlandıktan sonra 6 maçtır ilk 11'e uzak kalan Taha'nın 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.