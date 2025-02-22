Beşiktaş’tan müthiş dönüş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 yendi. 1'de Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur'un dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert'in yanından ağlarla buluştu: 1-0. 9'da Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı. 16'da Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.18'de Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 45+2'de Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.

SEMİH FARKI AÇTI

60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

SOLSKJAER'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maçın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı. Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken,oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Berke Özbay yazdı...

KARTAL'DA SOLSKJAER ETKİSİ

Beşiktaş, Eyüpspor maçıyla daha üst sıralara tırmanmak adına kritik bir maça çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte performansını artıran siyah-beyazlılar, zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem üst üste üçüncü maçını da kazanmak hem de dördüncü sıraya kurulmanın hesaplarını yapıyordu ki şok bir başlangıca rağmen istediği oldu. Kara Kartal, son iki maçında 5 puan kaybeden ve çıkışa geçmek isteyen Eyüpspor karşısında alacağı olumlu bir sonuçla sezonun geri kalanında rüzgarı arkasına alarak, moral/motivasyon stoğu yaptı. Beşiktaş henüz 39. saniyede eski oyuncusu Tayfur'un golüyle maça adeta yenik başladı. Golün ardından iki ekip de oldukça tempolu bir maç başlangıcına imza attı. Ekipler, rakibin oyununu bozmaya değil, kendi planlarını uygulamaya yönelik bir anlayışla sahaya çıkarken tehlikeli ataklar da beraberinde geldi. Beşiktaş henüz ilk dakikada yediği golün ardından çabuk toparlandı.

EN İYİ FUTBOLUNU OYNADI

Hızlı ve kısa dikine paslarla rakibin üzerine gelen siyah-beyazlılar, ilk 18 dakikada iki kez direğe takıldı, goller haricinde maç boyunca da birçok pozisyon yakaladı. İyi oyununu maçın geneline yayan Beşiktaş, bulduğu gollerle farkı açtı. Kartal dün sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Savunmadan pasla çıkan, hücumda sık sık kanat değiştiren ve sonuca gitmeyi bilen Kara Kartal'da Solskjaer etkisini günden güne artırıyor.