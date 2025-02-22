Bodrum FK gaza bastı

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçta 7. puanını toplayarak çıkışını sürdürdü. 23'te Fredy, topu ceza sahasındaki Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan oyun alanında döndü. 29'da Görkem'in ortasında Calvo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 36'da ceza sahası önünden Matondo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Diogo Sousa kontrol etti. 39'da sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Ahmet Aslan, ceza sahasına orta yaptı. Okita'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 41'de Fredy'nin pasında Taylan Antalyalı'nın kale önüne gönderdiği topa dokunan Puşcaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Bodrum FK, 1-0 önde tamamladı.

TAYLAN GOLE YAKLAŞTI

67'de Hatayspor'da Fernandes'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Sousa'da kaldı. 69'da Bodrum FK'da Okita sol kanattan süratle son çizgiye inerek yerde kaleye paralel bir orta yaptı ancak kimse dokunamadı ve top taca çıktı. 74'de Bodrum FK'da Seferi'nin pasında Taylan ceza sahası dışından gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

MORAİS 'İSTİKRAR' DEDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, son olarak oynanan Başakşehir maçındaki ilk 11'i Hatayspor karşılaşmasında değiştirmedi. Kritik randevuda direkt rakiplerinden olan Hatay ekibi karşısında 'istikrar' diyen Portekizli çalıştırıcı, geçen hafta İstanbul ekibi karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 ile maça başladı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL