Geri sayım başladı

Avrupa sınavlarını geride bırakan G.Saray ve F.Bahçe gözünü pazartesi RAMS Park'ta Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbiye çevirirken, her iki takımın teknik direktörü planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar 6 puan önünde yer aldığı rakibini yenerek şampiyonluk için büyük avantaj elde etmenin hesaplarını yaparken, sarı-lacivertliler ise puan farkını bir galibiyete düşürme planları içerisinde. Ancak her iki takımın hocasının karar veremediği kritik bölgeleri var.

GÜNAY MI? MUSLERA MI?

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Cuesta'yı kulübeye çekip savunmada Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren'e şans tanıması beklenirken kale konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Alkmaar maçında kalesinde devleşen Günay'ın performansı Buruk'un kafasını karıştırırken Muslera'nın yedek başlaması sürpriz sayılmayacak. Ancak derbi tecrübesi sebebiyle Uruguaylı kaleci de 11'e uzak değil.

TADIC BİR ADIM ÖNDE

F.Bahçe'de ise Jose Mourinho'nun 3-5-2 sistemi ile sahaya çıkacağı ve forvet arkasında Tadic ve Talisca arasında kararsız kaldığı konuşuluyor. Tadic'in fizik kondisyonu sebebiyle bir adım önde olduğu öğrenilirken, Portekizli çalıştırıcının derbi kozu ise En-Nesyri olacak.

SEÇENEKLERİ ARTTI

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun savunma hattından gelen sevindirici haberlerle pazartesi günkü derbi öncesi eli rahatladı. Hem Djiku hem de Çağlar iyileşirken deneyimli teknik adam, maçın deplasmanda olduğunu da düşünerek fizik gücüne önem verecek. Yusuf Akçiçek'i an itibariyle hem Djiku'nun hem de Çağlar'ın önünde tutan Mourinho, hava toplarını da kazanmayı amaçlıyor.

SERDAL ADALI DA VİNCİC'İ İSTEDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle G.Saray-F.Bahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem G.Saray hem de F.Bahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi G.Saray ve F.Bahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz" dedi.