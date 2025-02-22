İzmir BŞB sutopunda Avrupa’da duble peşinde

Tarihinde ilk kez katıldığı Challenger Kupası'nda namağlup şampiyon olarak ülkemize havuzda Avrupa Şampiyonluğu getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, uluslararası başarısını bir kez daha tekrarlayarak kupayı yine kente getirmek için bu kez İstanbul'da mücadele edecek. Challenger Kupası'nda bu sezon da finallere kalan İzmir ekibi, 8 farklı ülkeden 12 takımla oynadığı tüm maçları kazandı. İzmir BŞB, İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde oynanacak dörtlü finallerde mücadele edecek. Mavi-beyazlı İzmir ekibi, finallerde bugün saat 18.00'de Hırvat ekolünün güçlü temsilcisi Mladost ile karşılaşacak. Kazanması halinde, Galatasaray Zena ile Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.