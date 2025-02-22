Sıra geldi Rangers’a

Avrupa'daki tek temsilcimiz F.Bahçe'nin UEFA Son 16 Turu'ndaki rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu. Sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Rangers ile eşleşirken, ilk maçını 6 Mart'ta İstanbul'da ikinci karşılaşmasını ise 13 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Kanarya bu turu geçerse çeyrek finalde Roma-A.Bilbao takımlarının tur atlayanı ile karşılaşacak. F.Bahçe bu ihtimalde de ilk maçını sahasında oynayacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

F.Bahçe'nin rakibi Rangers, bu sezon Avrupa'da 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Turnuvadaki diğer eşleşmeler şu şekilde: Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya), Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan), Ajax (Hollanda)- Eintracht Frankfurt (Almanya), AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere), Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere), FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa), Roma (İtalya)- Athletic Bilbao (İspanya).