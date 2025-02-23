Göztepe iyi bitirdi

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde lider durumdaki Göztepe, normal sezonun son maçında konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'u 3-0'lık net bir skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setlerini 25-22, 25-18 ve 25-18'lik skorlarla kazandı. Normal sezonu sadece 1 yenilgi ile kapatan Göztepe, Play-Off yarı final etabı maçlarını ise 4-5-6 Mart'ta Alanya 100. Yıl Recep Hacı Fazlıoğlu Spor Salonu'nda oynayacak. Dört takımdan oluşan iki grup arasında ilk iki sırayı alan ekipler adını final etabına yazdıracak. Sarı-kırmızılılar final etabına yükselmesi halinde ise Sultanlar Ligi'ne yükselmek için maçlarını 13-14-15 Mart'ta yine Alanya 100. Yıl Recep Hacı Fazlıoğlu Spor Salonu'nda oynayacak.