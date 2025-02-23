Göztepe’de Stoilov ile 2 sezon daha

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hayali kuran Göztepe, dün flaş bir hamlede bulunarak teknik direktör Stanimir Stoilov ile 2026-27 yılına kadar sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun ortasında teknik direktör Radomir Kokovic'in yerine dümene geçen Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile devam kararı alarak yoluna devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık." denildi. 58 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Kasım 2023'ten bu yana Göztepe'yi çalıştırıyor.

GELECEK SEZON HAZIRLIĞI BAŞLADI

Göztepe ile nikah tazeleyen Stanimir Stoilov'un yönetim ile masaya oturarak gelecek sezonlar için söz aldığı öğrenildi. Bu sezonun ardından yapılacak transferler ile Avrupa yolunda çok iddialı bir takım kurmak isteyen Stoilov'un Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile bu konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında. Stanimir Stoilov'un Göztepe camiasını ve taraftarını çok sevdiği ve sözleşme uzatmak için hiç düşünmediği kaydedildi.

RAKİP KAYSERİSPOR

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve geçen haftayı bay olarak geçiren Göztepe, bugün 25. hafta maçında düşme hattında yer alan Kayserispor'la dep-deplasmanda karşı karşıya gelecek. lasmanda RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir mağ- ekibi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 6. lubiyetle sırada yer alıyor.

JUAN VE KORAY 11'DE

Göztepe'de eksik oyuncuların yavaş yavaş takıma dönmesi camiada sevinç yarattı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarını atlatan Juan ve Koray Günter hafta içinde tüm idmanlarda yer alırken, iki futbolcunun da Kayserispor maçında 11'de görev yapması bekleniyor. Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un sarı kart cezalısı Heliton'un yerine Koray'ı monte etmesi beklenirken, hücum hattında ise Juan Silva ve Kubilay Kanatsızkuş'un birlikte hücum hattında müsabakaya başlaması bekleniyor.