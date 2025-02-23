KSK’ye Torbaoğlu desteği

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta aylardır yaşadığı krizlere rağmen şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka'ya camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu'ndan destek geldi. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'le görüşen Torbaoğlu, futbol takımının 9 Mart'ta Tokat Belediyesi Plevnespor'la oynayacağı deplasman maçının tüm uçak, konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini üstlendi. Ligde 3 uzak deplasmanı kalan Kaf-Kaf'ta ilk dış saha maçının maliyet sorunu Nazım Torbaoğlu'nun devreye girmesiyle erken ortadan kalktı. Karşıyaka'ya her yönetim döneminde mali katkı veren eski yöneticilerden Torbaoğlu, bu sezon başında basketbol şubesinin başına geçerek yıllar sonra kulüpte görev almış, yönetimle ters düşerek istifa etmişti.

POTADA DA BİRÇOK ÖDEME YAPTI

Basketbolda çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra sezona ana sponsorunun ayrılması kriziyle başlayan İzmir temsilcisinde Torbaoğlu, aylarca takımın maaş ve FIBA ödemelerini önemli oranda karşıladı.