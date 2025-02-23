Manisa FK nereye!

Trendyol 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, evinde kabus görmeye devam etti. Son olarak önceki gün Boluspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar iç sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. En son Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 14 puan kaybederken, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Bu periyotta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Manisa ekibi, Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor ve Boluspor'a ise 2-0 yenildi. Siyahbeyazlılar aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına çok yaklaştı.