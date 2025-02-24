Servergazi Basketbol Ege Bölge Şampiyonu

SERVERGAZI Basketbol, Denizli Basketbolu'nda bir ilke imza attı. Aynı sezon içerisinde hem U14 hem de U16 takımı ile Anadolu Şampiyonası'na çıkan ilk Denizli takımı Servergazi Basketbol oldu. Bölge Şampiyonu olan Servergazi Basketbol U16 takımı, 24-28 Mart'ta Sivas'ta yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Denizli Yerel Ligi'nde U16 kategorisinde şampiyon olan Servergazi Basketbol, 18-20 Şubat tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen U16, 2. Bölge Şampiyonası Kırmızı Grup'ta 3 maçta 3 galibiyet aldı ve Bölge Şampiyonu oldu. Turnuvanın ilk günü Afyonkarahisar Yeni Nesil Gençlik takımını 59-41 yenen Servergazi Basketbol, ikinci günde Söke Basket'i uzatmada 69-63, son gün ise Fethiye Yıldızlarını 56-49 yendi.