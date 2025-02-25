Stres faktörü devrede

Milyonların televizyona kilitlendiği, nefeslerin tutulduğu kritik randevu öncesi en büyük isteğimiz, maç sonunda futbol konuşmaktı. Uzun bir zamandır süregelen hakemler, sahadan çekilmeler ve karşılıklı atışmalarla adeta unutmuştuk yeşil zeminde, oyunun içinde kalmayı. Dünyanın en büyük derbilerinden olarak gösterilen Türkiye'nin iki yakasının rekabeti, yine yabancı hakem tartışmaları içinde başlangıç saatine gelirken, Vincic'in düdüğüyle maç başladı ve her şey bitti, herkes sustu, söz sırası oyunculara geldi.

90 dakikalık randevuya Okan Buruk üçlü savunmadan vazgeçerek, dörtlü savunmayla başladı. Jose Mourinho ise sistemde değişiklik yapmadan, savunmada Amrabat ve Levent'in yerine Çağlar ve Yusuf Akçiçek'i monte ederek çıktı. Galatasaray karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte ev sahibi olmanın da avantajıyla topun hakimiyetini eline aldı.

Fenerbahçe ise topun arkasına geçerek savunmada boşluk bırakmadı ve ani ataklarla gol aradı. Sarı-kırmızılılar topa sahip olsa da pozisyon bulmakta zorlanırken, sarı-lacivertliler ise meşin yuvarlağı fazla dürtmeden rakip kaleyi düşündü ancak onlar da aradığı fırsatı yakalayamadı. İki ekip için de stres faktörü devreye girerken, mücadelenin gerginliğiyle istediklerini tam olarak gerçekleştirmeyi başaramadılar ve 1'er puana razı oldular.

İKİ İSİM FARK YARATTI

Mücadelenin ilk dakikasından son anına kadar iki ekipten iki isim fark yarattı.

Galatasaray'da Lemina orta alanı domine ederken, Fenerbahçe'de ise genç Yusuf Akçiçek savunmada hatasız oynadı. Dün akşam iyi futbol izledik mi, futbola doyduk mu? Hayır. Ancak gerim gerim gerilen futbol ortamında yaşanan stresin bir yansımasını iki ekipte de gördük. Sevindiren kısım, olumsuz bir olayın yaşanmaması.

Artık Türk seyircisi olarak iyi futbol izlemeyi geçtik, olay çıkmayınca seviniyoruz.

VINCIC ETKİ ETMEDİ

Derbide 55 yıl sonra bir yabancı hakem düdük çaldı. Birçok tartışma yaşandı, ancak dün akşam iyi bir yönetim sergilediğini söyleyebiliriz.

İki ekibe de aynı yaklaştı, kurduğu baskınlıkla gerginliğe hiç imkan vermedi, standardı da vardı. Tartışmalar da boşa çıktı.