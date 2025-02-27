İzmir’de Fair-Play rüzgarı esti

İzmir'deki futbol takımlarının taraftarları, İzmir Emniyeti'nin düzenlediği sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili toplantıda bir araya geldi. İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'in başkanlığında düzenlenen toplantıda İzmir spor kulüplerinin taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri ve taraftar grupları yer aldı. Organizasyonda "Sporda Şiddetin Önlenmesi" konulu koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek "Fair-Play" vurgusu yapıldı. Gerçekleştirilen toplantının ardından kulüp temsilcileri, taraftar grupları ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel hatıra fotoğrafı çektirdi.