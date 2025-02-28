Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde adını 7'nci kez Play-Off'a yazdıran İnfo Yatırım Karşıyaka, Sultanlar Ligi hasretine nokta koymak istiyor. 2011'de veda ettiği Sultanlar Ligi'ne 14 yıldır dönemeyen, 6 kez Play-Off'ta hüsran yaşayan Kaf-Kaf, bu sene hedefe kenetlendi. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner ve şube yönetimi, Alanya'da 4-6 Mart tarihleri arasında oynanacak yarı final etabı öncesi açıklama yaptı.

'KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN'

"Bu yolculuk hepimizin" başlıklı açıklamada, "Aylarca süren emek, ter, fedakarlık ve inanç. İşte şimdi, tüm bunların karşılığını almak için cumartesi günü yola çıkıyoruz! Alanya bizi bekler, Play-Off bizi bekler! Bu yolun her adımında bizimle olan, desteğini hiç esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarına yürekten teşekkür ederiz. Tribünde, ekran başında, dualarında ve kalbinde Karşıyaka sevgisini taşıyan herkes, bu başarının bir parçasıdır!" ifadeleri kullanıldı. Kaf-Kaf açıklamada, "Bu noktaya gelmemizi sağlayan teknik ekibimize, yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza sonsuz minnettarız. Ve elbette sakatlık yaşayan oyuncularımıza da özel bir teşekkür borçluyuz. Bu Karşıyaka'nın inancının, ruhunun ve vazgeçmeyen karakterinin yolculuğu! Şimdi, kenetlenme zamanı! Haydi Karşıyaka! Sonuna kadar savaşacağız, hak ettiğimiz yere çıkacağız!" mesajını yayınladı.