Buca ‘Dursun’ dedi

Bucaspor 1928, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler Tuna Üzümcü'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Engin Dursun ile doldurdu. Üzümcü, geçtiğimiz pazartesi günü istifasını yönetime verirken, İzmir ekibi, eski hocası Dursun ile el sıkıştı. 2019-24 yılları arasında Fırtına'nın altyapı takımlarını çalıştıran 36 yaşındaki teknik adam, sezon başında teknik direktör olarak takımın başına geçerek, yaz hazırlık kampında futbolcular ile birlikte çalışmasına rağmen, görevinden ayrılmıştı. Fırtına da apar topar Uğur Balcıoğlu ile el sıkışmıştı. Dursun da ardından İzmir Çoruhlu'yu 1 ay çalıştırıp Ekim 2024'te görevini Levent Eriş'e devretmişti. İzmir ekibi sezon başından beri 4 teknik adam ile çalıştı. Uğur Balcıoğlu, Nihat Yılmaz ve Tuna Üzümcü'nün ardından Engin Dursun kalan haftalarda takımın Play-Off hattına kalması için mücadele edecek.