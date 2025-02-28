Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile berabere kaldı: 0-0. Konya gruptan lider olarak çıkarken sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile her şeyi eşit olmasına rağmen rakibinden daha az kart gördüğü için Fair-Play ile turladı. 16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi. 36'da sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

56'da Mertens'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay'ın plase vuruşunu kaleci Deniz Ertaş oyun alanına çeldi. 61'de gelişen Konyaspor atağında Aleksic'ten aldığı pasla yay içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bjorlo'nun rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı. 82'de sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Frankowski'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Osimhen'in kale sahasından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi. Maç 0-0 sona erdi.

OKAN BURUK'TAN SİL BAŞTAN KADRO

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı. Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini tamamen değiştirdi. Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda forma verdiği kaleci Fernando Muslera ile orta saha oyuncuları Gabriel Sara, Roland Sallai ve Lucas Torreira'yı kupadaki Konyaspor maçının kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Eren, Frankowski, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina'yı ise yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerlerine ise Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu forma giydi.

KURA ÇEKİMİ 6 MART'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 6 Mart Perşembe günü yapılacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda eşleşecek. Birincilerle ikinci sırada yer alan ekiplerin eşleşeceği bu turda aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle rakip olamayacaklar. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takımlar yarı finale yükselecek. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final müsabakaları kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."