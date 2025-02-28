Göz-Göz çok rahat

FOTOĞRAFLAR : DOĞANCAN BİNGÖL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 12. dakikada Nazım Sangare, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri çıkardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 14'te Ahmed'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya arka direkte Heliton kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı. 38'de Victor Hugo, ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Juan'ın ıskaladığı topa kale önünde Matsuki vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2. İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

SANGARE SKORU BELİRLEDİ

46'da Kubilay'ın sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Matsuki gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3. 50'de hızlı gelişen atakta Matsuki'nin pasında Nazım'ın sağ kanattan ilerledikten sonra boş pozisyonda bulunan Kubilay'a doğru pasını aktardı. Kubilay ceza sahası içerisinde gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4. 58'de Kubilay'ın ağlara gönderdiği gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 68'de Tijanic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Furkan'ın kafayla çevirdiği topa Miroshi kafayı vurdu ancak Ege çok iyi uzandı ve topu kornere çeldi. 74'te Sangere sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla kaleci Ege'nin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5. Başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar, maçtan 5-0 galip ayrıldı.

YİNE AYNI TARİFE

Göztepe, dün karşılaştığı Kasımpaşa'yı Trendyol Süper Lig'de oynadığı mücadelede de 5-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar iki maçta rakibine 10 gol atarken kalesinde gol görmedi. Ligdeki mücadele goller Tijanic, Juan, Romulo, Victor Hugo ve İsmail'den gelmişti.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Göztepe taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında karşılaştığı Kasımpaşa'ya karşı takımlarını yine yalnız bırakmadı. Maçtan önce İstanbul'a gelen sarı-kırmızılılar, maçın hafta içi ve mesai saatine denk gelmesine rağmen tribünlerdeki yerlerini aldı. Marşlar ve besteler söyleyen 12. adam, çeyrek final biletini takımla birlikte kutladı. Kasımpaşa taraftarları mücadeleye ilgi göstermezken tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. İstanbul ekibi daha önceki kupa maçlarında olduğu gibi gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele etti.

STOİLOV'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son olarak oynanan ve mağlup olunan Kayserispor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'i, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Kasımpaşa karşısında değiştirdi. Stoilov, Kasımpaşa karşılaşmasında Kayserispor maçından farklı olarak Ogün'ün yerine Nazım'ı, Nielsen'in yerine Heliton'u, Dennis'in yerine Doğan'ı, Miroshi'nin yerine Ahmed'i, Tijanic'in yerine ise Juan'ı sahaya sürdü.