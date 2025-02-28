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Göztepe’den müzeye ziyaret

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göztepe’den müzeye ziyaret

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nu lider tamamlayarak Play-Off'a kalan Papara Göztepe'de oyuncular Gürsel Aksel Stadı'ndaki kulüp müzesini ziyaret etti. Şube Başkanı Hande Çilingir, teknik ekip ve oyuncuların katıldığı organizasyonda takıma Onursal Başkan Mehmet Sepil de eşlik etti. Sepil takımın lig boyunca sergilediği güçlü performansa dikkat çekerek, aynı kararlılıkla Play-Off mücadelelerinde de başarıya ulaşacağına inandığını vurguladı ve kulübün 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığı bu özel dönemde bu başarının daha da anlamlı olacağını belirtti. Hande Çilingir ise takımın tarih yazdığını belirterek, müzeye kupayla geri döneceklerine inandıklarını söyledi

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