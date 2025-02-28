Manisa FK’nın rakibi G.Birliği

Trendyol 1'inci Lig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa FK bugün 27'nci haftanın açılışında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren G.Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Manisa FK takımında süresiz kadro dışı kalan sol bek Kaan Kanak ile forvet Moryke Fofana maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Şapçı, Gençlerbirliği'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Kritik bir mücadele bizi bekliyor" dedi.