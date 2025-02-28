Rehavet uyarısı

Trendyol Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla ölü toprağını üzerinden atan Sipay Bodrum FK, yarın karşılaşacağı rakibi Adana Demirspor'u hafife almıyor. Teknik direktör Jose Morais, oyuncularına rehavet uyarısında bulunurken, Akdeniz ekibinin ligde son sırada olmasına rağmen, birçok takıma zorluk çıkardığını hatırlattı, yeşil-beyazlıların yükselen formunun devam ederek yenilmezlik serisinin kupayla birlikte 5 maça çıkmasını futbolculardan istedi. Ege ekibinin yarınki rakibi Adana Demir, son olarak Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2'lik yenilgiye engel olamamıştı. Toplamda 12 puanı silinen Adana temsilcisi -3 puanla küme düşmenin en ciddi adayı durumunda. Başakşehir (D) ve Hatayspor galibiyetleriyle kümede tutunma adına çok kritik puanlar alan Bodrum FK, kazandığı takdirde kurtuluş hattına yükselme şansı da elde edebilecek.