Hedef sultanlar

İzmir'in köklü camialarından olan Karşıyaka, Sultanlar Ligi'nin kapısına dayandı. Senelerce en üst seviyede mücadele ettikten sonra küme düşme acısı yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, üç yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne yükselebilmek için Play-Off oynama hakkı kazandı. Kaf-Kaf, Alanya'da oynanacak grup müsabakalarında 4-5-6 Mart tarihlerinde sırasıyla İstanbul BŞB, Merinos Voleybol ve PTT ile mücadele edecek. Karşıyaka, bu grupta ilk ikiye girerek adını final grubuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İnfo Yatırım Karşıyaka Başantrenörü Onur Çarıkçı, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka taraftarları iyi günde kötü günde her zaman tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekliyor. Bu sezonki başarınız da bunun payı nedir ve Play-Off maçları öncesinde onlara bir mesajınız var mı?

"Karşıyaka taraftarları her zaman yanımızda oldular. Bizlere verdikleri destek ve aşıladıkları inanç, zorlu periyottaki en büyük gücümüz oldu.

Onlardan aldığımız güçle Alanya'da da başarılı olup hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Sezon içerisinde zorluklar yaşadınız. Ancak bunun üstesinden geldiniz. Genç bir takıma sahipsiniz. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

"İlk olarak ben de bu camianın içerisinden geldim. Karşıyakalılığı bilen birisiyim.

Geldiğim ilk günden itibaren yönetimle birlikte projemiz altyapıdan çıkardığımız yeteneklerin yanında doğru kişileri alarak takımı harmanlamaktı. Biz çalışmalarımıza geçen sene nisan ayında başladık. Çoğu takımın çalışmalara başladığı tarihlerde altyapıdan çıkardığımız oyuncularla birlikte hazır bir takımdık. Doğru yabancı oyuncuları da alarak gücümüze güç kattık. Sezon başında aldığımız seri galibiyetlerle de moral bulup hedefe emin adımlarla ilerledik. Sezon içerisinde iki oyuncumuzu sakatlık nedeniyle kaybetmemize rağmen, mücadelemizi sürdürdük. Devre arasında da yaptığımız takviyeler nokta atışı oldu ve hedeflerimizin ilkine ulaştık."

Play-Off turunda karşılaşacağınız rakipleriniz hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?

"Grupta ilk karşılaşacağımız takım İstanbul BŞB. Onlarla normal sezonda iki kez karşılaştık. Birini onlar birini ise biz kazandık. Dolayısıyla rakibimizi tanıyoruz. Son maçta yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı tespit ettik. Merinos Voleybol ve PTT ciddi yatırım yapan kulüpler. Ancak buraya gelen tüm takımlar iddialı. Biz aslında ilk kez tam takım olduk. Yaşanan sakatlıklar sebebiyle uzun süredir eksiktik. Biz geldiğimiz günden beri yaptığımız gibi adım adım gideceğiz. Maç maç bakıp sonunda final grubuna gitmek istiyoruz."

Genç bir takıma sahip olmanıza rağmen takımdaki aile seviyesi oldukça yüksek. Bununla ilgili yorumunuz nedir?

"Oyuncularımızın bir çoğu altyapıdan gelme. Karşıyaka kültürünü küçük yaşlardan beri alan ve bu sinerjiyle oynuyorlar. Bu sebeple yıllardan beri gelen bir arkadaşlıkları var. Sezona diğer takımlardan çok daha önce başlamamızın da bunda etkisi olduğunu söylememiz gerekir. Takıma katılan arkadaşlarımızın da genç oyuncularla uyum göstermesi zaten böyle bir başarıyı doğuruyor."

Bir başka İzmir ekibi Göztepe'de Play-Off'a kaldı. İki kulübün taraftarları da yıllardır futbolda en üst seviyede derbi hayalini kuruyor.

Belki de gelecek sene bu hayalleri voleybolda gerçekleşecek. Bu konuda fikirleriniz nelerdir?

"Göztepe ve Karşıyaka sadece İzmir'in değil Türkiye'nin değerli iki kulübü. Aras Kargo'nun Sultanlar Ligi'ndeki mücadelelerinde tribünlerin heyecanını görüyoruz. Şimdi bir de Karşıyaka ve Göztepe gibi iki güzide kulüp Sultanlar Ligi'ne gelirse tribünlerdeki heyecanı ve enerjiyi düşünün.

Sadece bu da değil İzmir açısından da kazanımları olur. Umarım iki kulüpte hakkettiği yerlere gelir."