Kartal seri peşinde

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara Kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Üst üste oynadığı son üç maçı da kazanan Beşiktaş, Kayseri engelini de aşıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

İKİ EKSİK OYUNCUSU VAR

Kayserispor ise ligde topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılarda bugün Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak. Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.