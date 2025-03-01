Manisa darmadağın

Trendyol 1. Lig'de bu sezon umduğu sonuçları alamayan Manisa FK'da kan kaybı sürüyor. Siyah-beyazlılar, 27. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ne de farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. 6. dakikada savunma arkasına sarkan Amilton'un yerden ortasına kale önünde Metehan'ın dokunuşu ağlara gitti: 1-0. 11'de Joca'nın ceza sahasındaki pasında topla buluşan Popa'nın vuruşuyla fark ikiye çıktı. 23. dakikada topla buluşan Metahan, rakibinden sıyrılıp sol ayakla şutunu çekti. Top köşeden direğe çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 3-0 sona erdi. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle Manisa topa daha çok hakim olurken, ev sahibi de kontra ataklarla pozisyonlar buldu. 51'de Manisa gole yaklaştı. Oğuz'un kullandığı serbest vuruş üst direğe çarparak dışarı çıktı. 55'te savunma arkasına sarkan Joca'nın şutunu kaleci Alperen kurtardı. 60'ta sağ kanattan hızla ilerleyen Amilton'un sert şutunu kaleci Alperen ayaklarıyla çıkardı. 78'de soldan hareketlenen Efe Taylan'ın ara pasında Ramirez'in şutunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşma 3-0 sona erdi.