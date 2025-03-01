Trump ile Zelenski arasında gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

'YA İMZALA YA DA YOKUZ'

Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi. Trump, Zelenski'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin" şeklinde karşılık verdi. Öte yandan Zelenski de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtti. Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi. Zelenski, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz" dedi.