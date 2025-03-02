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Egeliler sahaya çıkıyor

Nesine 2. Lig ve 3. Lig’de mücadele eden temsilcilerimiz bugün kritik randevularda galibiyet için ter dökecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Egeliler sahaya çıkıyor

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda ter dökecek. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, ikinci sıradaki 68 Aksaray'a konuk olacak. Somaspor, evinde Bld Derince önünde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarşı'yı ağırlayacak. Beyaz Grup'ta Fethiye, Adana 01 deplasmanında ter dökecek. Altay, deplasmanda Karaköprü Bld ile kozlarını paylaşacak. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bornova 1877-Tokat Plevne ve Kuşadası- Kütahya maçları oynanacak. 2'nci Grup'ta Muğlaspor, Nevşehir Bld'yi konuk edecek.

Egeliler sahaya çıkıyor

BAL-KES, ÇAYELI KARŞISINDA

Grupta Balıkesir, Çayelispor'un konuğu olurken; Uşak ise Türk Metal'i ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta Aliağa FK, Karabük İY'nin; Ayvalıkgücü, Bayburt'un misafiri olacak. 4'üncü Grup'ta Denizlispor, K.Maraş İstiklal'e; 7 Eylül Turgutlu, Kırıkkale'ye; İzmir Çoruhlu ise Polatlı'ya konuk olacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

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