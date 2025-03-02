Kaf-Kaf potada kabus görüyor

Mali olarak zor günler geçiren Karşıyaka, galibiyete hasret kaldı. Kaf- Kaf, 2025'te henüz galibiyetle tanışamayıp taraftarını iyice korkutmaya başladı. Ana kadrosunun dağıldığı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas'la oynadığı iki maçı da kaybedip elenen, Türkiye Kupası'nda G.Saray'a yenilen KaSK, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da üst üste kaybetti. Yabancıları ayrıldıktan sonra Russell'dan kazandığı buy-out parasıyla transfer yasağını açıp şutör guard Gallinat'ı alan KSK, ardından Vitto Brown'a olan borcu yüzünden FIBA'dan tekrar transfer yasağıyla karşılaştı. Bu borcunu güçlükle taksitlendirip hafta içinde yasağı kaldırarak kısa forvet Hollins'i transfer eden Kaf-Kaf, bu kez 100 bin Dolar tutarındaki eski menajerlik ücretleri yüzünden FIBA'dan tekrar yasak aldı. Kadroda kalan yerliler de Beşiktaş maçı öncesi maaşları ödenmezse sahaya çıkmama resti çekti. Yönetimin maç günü kaynak bulup güçlükle ödeme yapabildiği takım parkeye çıktı.