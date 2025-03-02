Manisa FK S.O.S. veriyor

Trendyol 1'inci Lig'de bu sezon istikrarı mumla arayan Manisa FK deplasmanda Süper Lig yarışındaki Gençlerbirliği önünde de dağıldı ve kendisini düşme hattında buldu. Rakibine Ankara'da 3-0 yenilerek son 5 maçta umut tüketen, Yeni Malatya galibiyeti haricinde 4'üncü yenilgisini alan siyah-beyazlılar, 33 puanla düşme hattına geriledi. Maçta teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakılan Fofana ve Kaan'dan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, son 11 maça korkulu rüya görerek girdi.

"TOPARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı yaptığı açıklamayla üzgün olduklarını kaydetti. Şapçı, "Puan almaya geldiğimiz, çıkış yapmaya geldiğimiz müsabakanın hemen başında yediğimiz gollerle çok kolay teslim olduğumuz bir maç oldu. Üzgünüz, beklediğimiz gibi oynamadık. Özellikle maçın başında rakip takımın en önemli özelliği olan hücumlarında hızlı olmalarına karşı duramadık. Kötü bir mağlubiyet aldık, toparlanmaya çalışacağız" dedi.