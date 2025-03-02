Ne yaptın Bodrum

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönerek seriyi sürdürdü: . 14'te Ahmet'in uzun pasında kalesini terk eden Vedat topu ıska geçti. Puscas'tan önce savunmada Arda Okan araya girerek golü önledi. 15'te Ajeti'nin pasında Okita karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. 19'da ceza alanı içinde Puskas'ın şutunu kaleci Vedat çıkardı. 33'te Fredy'nin sağdan çevirdiği top Puscas ile kaleci Vedat arasında oluşan karambol sonrası kaleye yöneldi. Arda Okan topu çiziden çıkardı. 41'de Okita, 42'de de Celustka mutlak pozisyonlardan yararlanamadı. 43'te Bünyamin'in uzak mesafeden şık vuruşunda top direkte patladı. İlk yarı golsüz sora erdi.

İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ

48. dakikada Fredy'nin pasıyla topla buluşan Okita topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 51'de Puscas'ın indirdiği topu bu kez Seferi filelerle buluşturdu. Ancak Bodrum FK yine ofsayt engelini takıldı. 56'da Bardhi'nin ortasında Ajeti'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 68'de Mohammed'in sert şutunu kaleci Murat kornere çeldi. Karşılaşmada gol olmayınca Bodrum Futbol Kulübü, evine bir puanla döndü.

JOSE MORAIS'TEN İKİ HAMLE GELDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, dün Adana Demir deplasmanında iki değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam geçen hafta Hatayspor'u 1-0 yenen kadroda ilk on birde görev alan Seferi ve Taylan'ın yerine bu kez Bardhi ve Mohammed'e görev verdi. Taylan sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

VEDAT KORKUTTU

Adana Demirspor file bekçisi Vedat, dünkü maçta ilk yarıda şanssız bir sakatlık yaşadı. 33. dakikada gelişen Bodrum FK atağında, sağdan Fredy'nin çevirdiği topa kale önünde vurmak isterken Puscas kaleci Vedat ile çarpıştı. Yerden kalkamayan Vedat, kafasına aldığı darbe nedeniyle ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi