  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Aliağa çok mutlu

Aliağa çok mutlu

İzmir temsilcisi deplasmanda Karabük İdmanyurdu’nu 2-1’lik skorla kayıpsız geçmeyi bildi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarı gol çıkmadı. 54'te Emre ile öne geçen yeşil-siyahlılar 76'da Hüseyin'in golüne üç dakika sonra Kemal ile cevap verdi ve galip geldi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aliağa çok mutlu

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Karabük İdmanyurdu'nu 2-1'lik skorla yendi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan İzmir temsilcisi henüz 6. dakikada Hasan Çelik'in kaydettiği golle öne geçti. Sarısiyahlılar ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

YUSUF FARKI 2'YE ÇIKARDI

68. dakikada Aliağa temsilcisi Yusuf Erdem Gümüş'ün golüyle farkı ikiye çıkarmayı bildi: 0-2. 90+1. dakikada Kaan Erdoğan'ın golüne engel olamayan sarısiyahlı İzmir ekibi mücadeleden üstün taraf olarak ayrılmadı. Bu sonuçla galibiyet serisini iki maça çıkaran Aliağa FK, namağlup ünvanını da sürdürdü. Puanını 39'a yükselten sarı-siyahlı İzmir temsilcisi haftayı 4. basamakta tamamladı. Aliağa ekibi gelecek hafta taraftarı önünde Çankaya SK ile kozlarını paylaşacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA