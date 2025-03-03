Aliağa çok mutlu

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Karabük İdmanyurdu'nu 2-1'lik skorla yendi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan İzmir temsilcisi henüz 6. dakikada Hasan Çelik'in kaydettiği golle öne geçti. Sarısiyahlılar ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

YUSUF FARKI 2'YE ÇIKARDI

68. dakikada Aliağa temsilcisi Yusuf Erdem Gümüş'ün golüyle farkı ikiye çıkarmayı bildi: 0-2. 90+1. dakikada Kaan Erdoğan'ın golüne engel olamayan sarısiyahlı İzmir ekibi mücadeleden üstün taraf olarak ayrılmadı. Bu sonuçla galibiyet serisini iki maça çıkaran Aliağa FK, namağlup ünvanını da sürdürdü. Puanını 39'a yükselten sarı-siyahlı İzmir temsilcisi haftayı 4. basamakta tamamladı. Aliağa ekibi gelecek hafta taraftarı önünde Çankaya SK ile kozlarını paylaşacak.