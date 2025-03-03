Aliağa Petkim A.Efes’i devirdi

BASKETBOL Süper Lig'de Aliağa Petkim, deplasmanda müthiş bir zafere imza atarak zirve yarışı veren Anadolu Efes'i 103-101 yendi. Aliağa ekibi, Beck ve Russell ile üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. Petkim'in savunması ikinci bölümde aksarken oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes soyunma odasına 50-44 üstün girdi. Üçüncü periyotta da ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya çıkararak skoru 83-74'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Beck ve Salians'ın etkili oyunuyla Aliağa Petkim, maçı 103-101 kazanarak İzmir'e galibiyetle döndü.