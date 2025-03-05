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Manisa Basket ilk peşinde

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden biri olan Ege ekibi, Litvanya’da Rytas Vilnius karşısında son 16 turundaki ilk galibiyetini almak için ter dökecek. Manisa Basket, bir sonraki hafta da Rytas’ı evinde ağırlayacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa Basket ilk peşinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu J Grubu'nda oynadığı iki maçı kaybeden Manisa Basket, bugün Litvanya'da Rytas Vilnius deplasmanına çıkacak. Twinsbet Arena'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı kazanıp çeyrek final iddiasını sürdürmek isteyen Manisa temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan rakibini haftaya 12 Mart Çarşamba günü de evinde konuk edecek. Manisa Basket, Süper Lig'de ise son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmıştı.

ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Ligde ve Avrupa'da yoğun bir fikstürden geçen Manisa Basket, iç sahadaki Rytas Vilnius maçı öncesinde de ligde 10 Mart Pazartesi günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Çok fazla dinlenme fırsatı bulamayacak olan Ege temsilcisi, 12 Mart'taki Rytas maçının ardından ise Fenerbahçe ile deplasmanda lig maçına çıkacak. Manisa, ardından Avrupa sınavında kupanın favorilerinden Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

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